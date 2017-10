Simona Pătruleasa a devenit mămică!

Ştire online publicată Joi, 08 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

În urmă cu două zile, pe 6 septembrie, la ora 10.40, prezentatoarea Știrilor Kanal D, Simona Pătruleasa a născut o fetiță perfect sănătoasă și foarte frumoasă. Micuța Ingrid Maria Lucia Ivanov a venit pe lume prin cezariană, într-o clinică din București. Atât proaspăta mămică, cât și copilul sunt sănătoși și se simt bine. 3, 850 de kilograme și 52 de cm sunt coordonatele fizice care i-au făcut pe medici să exclame că micuța e un nou-născut de nota 10!A apelat la fertilizarea în vitroÎntr-un interviu inedit pe care i l-a acordat prietenei sale Andreea Marin, pentru www.scoalamamelor.ro, Simona Pătruleasa a povestit că a apelat la fertilizarea in vitro după ce medicii i-au spus că nu va putea avea copii. Vedeta Kanal D a suferit enorm și s-a gândit chiar și la varianta unei mame-surogat.„Am făcut trei tratamente, nu 100, cum s-a tot spus... și cel din urmă a fost cel mai greu cu medicamentație și injecții, pe care mi le făceam singură în abdomen, după calculele mele, 300 de injecții dureroase și traumatizante. Am apelat la fertilizare in vitro”, i-a povestit Pătruleasa soției lui Ștefan Bănică Jr.