Simona Gherghe, probleme medicale grave

Ştire online publicată Miercuri, 16 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Gherghe a avut probleme de sănătate grave în toamna anului trecut din dorința de a slăbi în timp record.Moderatoarea emisiunii „Acces direct” a apelat la pastile de slăbit după ce s-a îngrășat în vacanță, iar ceea ce a urmat se putea termina cu o tragedie.„Vara trecută m-am întors din vacanță cu 52 de kilograme. Mult! Și atunci am căutat să slăbesc. Nu vreau să mă judece lumea și cred că mama se va supăra, dar o spun. Am luat pastile de slăbit. Am slăbit șapte kilograme în timp foarte scurt, dar mi-am dat organismul peste cap! A fost o furtună în corpul meu. Mi-era rău, aveam probleme cu inima. Nu recomand nimănui! Pe ambalaj scria că sunt pastile pe bază de plante. Dar ce mi s-a întâmplat mie nu doresc nimănui. Am avut cam două luni în care mi-a fost foarte rău, am ținut emisia cu greutate, cu probleme. E o lecție din care am învățat! Repet, nu recomand pastilele nimănui! Sunt minciuni!”, a declarat Simona Gherghe.