Simona Gherghe nu are timp să mănânce

Moderatoarea emisiunii „Acces direct” este epuizată și așteaptă cu nerăbdare vacanța. Simona Gherghe mărturisește că muncește atât de mult încât abia are timp să mănânce, drept pentru care își dorește să aibă cât mai repede concediu. „Muncesc foarte mult, așa că nu prea mai am timp să mănânc. Mănânc o dată pe zi, eventual dimineața sau la prânz, și atunci evit prăjelile sau mâncărurile grele. Eu am avut probleme în trecut și cu o gastrită, cred că cine este în presă știe foarte bine despre ce vorbesc”, a spus Simona, precizând că și-ar dori să aibă mai mult timp pentru ea. „Vreau o vacanță ca să mă odihnesc mai mult. Seara, când ajung acasă, tot ce îmi doresc este să fac o baie fierbinte și să dorm”, a adăugat Simona.