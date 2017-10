Simona Gherghe, nemulţumită de aspectul ei fizic

Simona Gherghe, nemulțumită de aspectul ei fizic

19 Martie 2013

Simona Gherghe nu se vede chiar atât de drăguță atunci când se uită în oglindă. Aceasta caută o metodă prin care să repare un detaliu la fața ei.„Vreau să fac cumva să nu mai am cearcăne. Vreau și eu o metodă. Dacă aș găsi un tratament la această problemă a mea, aș fi foarte fericită”, a spus Simona într-o discuție cu Daniela Gyorfi despre operații estetice.„Am celulită, dar sunt un om ok la 44 de ani. Trebuie să fac sport, să am o dietă, să mă duc la doctor, pentru că am și eu cearcăne. Foarte multe tinere doresc să arate ca Nicoleta sau ca nu mai știu cine și ar fi bine să recunoști ce operații ai ca să se știe. Eu sunt destul de rezistentă, suferă baba la frumusețe. Dacă faci sport, nu arăți perfect și la un moment dat ți se lasă sânii și dacă ai noroc de un medic bun, este foarte bine să apelezi”, a explicat și Daniela.