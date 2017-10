Silviu Progoană: "Adriana minte de rupe". Află cu cine o compară!

Ştire online publicată Joi, 02 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Enervat de afirmațiile făcute de Adriana Bahmuțeanu, care a declarat că i-a oferit fără obligații jumătate din locuința aflată în centrul Capitalei, lângă Parcul Cișmigiu, omul de afaceri Silviu Prigoană s-a enervat teribil și a replicat: “E ca Pinocchio, minte de rupe!”.“Cum poate ea să spună că mi-a făcut cadou jumătate de casă. Femeia asta minte de câte ori deschide gura. Numai când tace spune adevărul. Pe așa-zisul cadou am dat 100.000 de euro. Iar eu când vorbesc o fac cu dovezi. Am documentele de vânzare- cumpărare. Ea a achiziționat locuința în 2003 cu 32.000 de dolari, iar mie mi-a vândut jumătate din ea cu 100.000 de euro în 2007”, ne-a declarat Prigoană. El este deranjat de faptul că Bahmu pozează în victimă și în soție iubitoare, în condițiile în care lui nu i-a luat niciodată un cadou. “Nu am primit nimic de la ea niciodată. Ceva luat din banii ei, din munca ei. Și când se ducea să-mi cumpere cadou îmi folosea cardurile”, a adăugat omul de afaceri, potrivit libertatea.ro.