Silviu Prigoană a pus detectivi pe urmele Adrianei Bahmuţeanu

Silviu Prigoană a pus detectivi pe urmele Adrianei Bahmuțeanu

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Povestea dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană pare să nu se fi încheiat. Cel puțin nu din punctul de vedere al afaceristului. Surse din preajma vedetei susțin că acesta ar fi pus pe urmele fostei lui soții detectivi, care s-o urmărească pas cu pas.La foarte puțin timp după ce Adriana Bahmuțeanu s-a afișat cu Mihai, noul ei iubit, Silviu Prigoană a încercat s-o recucerească prin tot felul de strategii. I-a făcut declarații de iubire, pentru ca apoi să se arate dispus la negocieri în vederea împăcării. Când a aflat că Prigoană o vrea pe Adriana înapoi, Mihai s-a retras discret din viața ei lăsând-o să-și reevalueze sentimentele față de el.De parcă ar fi simțit că decizia finală a Adrianei nu-i va fi favorabilă, Prigoană pare că ar fi vrut să se asigure că Mihai a dispărut definitiv din peisaj. Drept urmare, milionarul ar fi angajat detectivi care să-l țină la curent cu tot ce face fosta lui soție. Prezența acestora nu a trecut, însă, neobservată de vedeta tv. Aceasta li s-ar fi plâns unor apropiați că este urmărită de niște necunoscuți, care nu par să fie paparazzi.Adriana Bahmuțeanu ar mai fi spus că se simte hărțuită de acești bărbați, care se țin după ea aproa-pe 24 de ore din 24. Detectivii ar fi la datorie inclusiv în timpul nopții, când își parchează mașina în apropiere de casa unde vedeta stă cu chirie împreună cu iubitul ei și cu cei doi copii pe care-i are cu Prigoană.Până și vecinii Adrianei și-au dat seama de rondurile de noapte ale presupușilor detectivi. Unii dintre aceștia, mai suspicioși și temători, s-au gândit ca nu cumva să fie vorba despre niște hoți care le filează locuințele. S-au liniștit, însă, când au realizat că nu ei sunt ținta acestor indivizi dubioși, ci vecina lor celebră, Adriana Bahmuțeanu. Imediat ce aceasta pleacă de acasă, odată cu ea dispar și detectivii, care ar avea o misiune clară: să stea pe urmele ei.La începutul acestei săptămâni, Adriana Bahmuțeanu a luat o decizie surprinzătoare pentru mulți: nu se întoarce la fostul ei soț, ci va rămâne împreună cu Mihai, mai tânărul ei iubit. Vedeta și-a făcut publică alegerea postând un mesaj pe Facebook. De altfel, în week-end-ul care a precedat acest anunț, Adriana și Mihai au fost la munte împreună cu mama acesteia și cei doi copii, Maximus și Eduard, scrie clickvedete.ro.