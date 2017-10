Silvia de la Vegas şi-a luat o ţeapă de zile mari

Silvia de la Vegas și-a luat o țeapă de zile mari

Ştire online publicată Joi, 28 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Silvia Lăuneanu, cunoscută publicului larg drept Silvia de la Vegas, a avut proasta inspirație de a merge să-și facă o pereche de pantofi pe comandă.A avut parte de o experiență extrem de neplăcută, lucru despre care a povestit pe pagina sa de Facebook.„Pantofi, pantofi, pantofi, shopping, poșete și alte chestii de fete - nu mă prea reprezintă. Totuși, din când în când, trebuie să-mi cumpăr ținute de scenă noi. Trebuie să vă povestesc o fază senzațională, cu iz pur românesc. MADE IN ROMANIA. Am căutat în toate magazinele niște pantofi aurii. Cum nu am găsit nimic pe gustul meu și cum mai toate magazinele treceau de la pantofi la cizme, am ajuns la un mic atelier care face încălțăminte la comandă. Am fost foarte bucuroasă că am găsit și pielea și modelul de care aveam nevoie și totul părea că merge strună. După câteva zile, am revenit să-mi ridic pantofiorii noi. Cu toate că stabilisem clar mărimea și calapodul, noii pantofi erau foarte largi. Cei de la atelier, foarte amabili s-au oferit să-mi facă o altă pereche, mai mică, fără costuri suplimentare.După alte câteva zile, am revenit să-mi iau pantofiorii noi-noi... Am aflat cu bucurie că vechea pereche fusese vândută ca pâinea caldă. Am trecut la probat. Unul îmi era bun însă celălalt era în continuare lărguț.Am zis să nu fac nazuri și i-am cumpărat. Plecând din atelier, m-am oprit la un ceai la cafeneaua de peste drum. Totuși, îmi rămăsese o îndoială. Scot pantofii, îi pun pe masă ca în laborator și încep să-i verific.Mi-au sărit imediat în ochi niște mici imperfecțiuni pe care le văzusem și data trecută și, lucrul TOTAL curios: a doua cifră din numerele de pe talpă fuseseră răzuite, ca la loz în plic.Imediat am realizat că amabilii producători mi-au vândut exact aceeași pereche de prima dată!!!Am fost teribil de dezamăgită de acest comportament și firește că m-am dus imediat să-i returnez”, a explicat vedeta.