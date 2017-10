”Mi-e ruşine să-i spun tatălui că sunt virgin la 20 de ani”

”Mi-e rușine să-i spun tatălui că sunt virgin la 20 de ani”

Ştire online publicată Miercuri, 09 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Am o problemă care îmi provoacă stres. Am trei frați mai mari ca mine cu câțiva ani și toți și-au pierdut virginitatea. Am rămas ultimul virgin în familie. Tata mă întreabă mereu dacă mi-am făcut prietenă și dacă mai sunt virgin. I-am spus că am rezolvat problema asta de mult. Mi-e rușine să-i spun tatălui că sunt virgin la 20 de ani. Ce să fac? Marius Răspuns: Nu-i bine să ascunzi adevărul tatălui tău, chiar dacă spui că te simți rușinat pentru că ești virgin. Nu trebuie să te simți așa, iar tatăl tău ar trebui să înțeleagă situația. Probabil că nu ai întâlnit fata potrivită pentru tine, dar stai liniștit; ești tânăr și ai tot timpul să întâlnești partenera ideală.