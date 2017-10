«Spune mereu că e obosită şi că îi e somn»

«Spune mereu că e obosită și că îi e somn»

Ştire online publicată Vineri, 08 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Mă numesc Ghiță și am 28 de ani. Sunt căsătorit de cinci ani și de mai bine de un an mă tot cert cu soția din cauza sexului. Nu mai are apetit, spune mereu că e obosită și că îi e somn. Am discutat cu ea, dar degeaba. Ce se întâmplă? Vă mulțumesc.Dragă Ghiță, o femeie refuză să facă sex, invocând oboseala, durerile de cap ori alte lucruri, din multe motive. Fiind vorba de o relație de durată, e posibil să fi intervenit rutina și aceasta să fi “omorât” dorința de a face amor. La fel de bine se poate ca ea să nu se mai simtă atrasă de tine. Nu e neapărat nevoie să fi dispărut dragostea din relația voastră, probabil că ea te iubește, de aceea stă cu tine, însă n-o mai atragi din punct de vedere strict sexual. Citeste mai departe