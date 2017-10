«M-a infectat cu HPV»

Cuget Liber Online.

Mă numesc Andreea și am 22 de ani. În urmă cu un an, partenerul meu de atunci m-a infectat cu HPV. M-am tratat, apoi mi-am făcut testul Papanicolau și mi-a ieșit bine. În plus, nu mi-au mai apărut leziuni. Am un nou iubit și aș vrea să-mi reiau viața sexuală, dar mi-e frică să nu-l infectez și pe el. Exis- tă acest risc? Ce mă sfătuiți să fac? Să folosim prezervativul? Dragă Andreea, odată ce ai fost di­­ag­nosticată cu HPV, trebuie să fii con­ș­tien­tă că este o afec­țiune cronică, pe care o vei avea toată viața. Trebuie să fa­ci periodic control medical de specialitate, inclusiv testul Papanicolau, și să urmezi tratamentul adecvat în momentele de rec­u­­rență. Ceea ce îți vor confirma analizele periodice este dacă virusul este activ sau pasiv, adi­că dacă se poate tran­smite sau nu, deoarece HPV are perioade de remisie și perioade în care se reactivează. Leziunile sunt un semn al recurenței și, cu certitudine, atunci când există leziuni, posibilitatea de infectare este ridicată. Dacă îți începi viața sexuală cu noul partener, sfatul meu este să vă protejați cu prezervativ cel puțin șase-opt luni, până veți face împreună toate analizele, inclusiv testul HIV/SIDA. După această perioadă, puteți începe să duceți o viață sexuală ne­pro­tejată, cu con­diția ca, până a­tunci, să vă fi fost fideli unul altuia.