Show-uri explozive oferite de Europe şi Manowar în cea de-a doua zi a Ost Fest

Cel mai tare festival al verii

Show-uri explozive oferite de Europe și Manowar în cea de-a doua zi a Ost Fest

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Întâmpinați cu mici, cârnați, hamsii și bere, rockerii și-au reintrat rapid în mână când pe scenă au început să urce trupele care au încălzit, dacă mai era nevoie, atmosfera pentru headlinerii zilei, Europe și Manowar.Primii care au urcat pe scena de la Romexpo au fost timișorenii de la Desant, urmați de australienii de la Mystery, americanii de la Holyhell și rockerii români de la Trooper.Cei de la Europe care și-au început reprezentația cu melodia "Riches to Rags" de pe cel mai nou album ''Bag Of Bones'', întâmpinată cu strigăte și ovații de fani. Din setlistul concertului nu au lipsit piese precum "Superstitious", "New Love in Town", "Demon Head", "Love Is Not the Enemy" ori "Scream of Anger".Solistul Europe, Joey Tempest, a răspuns și la solicitări de piese venite din public. "Sigur vom cânta și acest cântec. Mulțumesc pentru cerere!" a spus solistul, după care a dat drumul melodiei "Wings of Tomorrow".Deși toate piesele cântate de Europe au fost aplaudate și cântate de fani împreună cu membrii trupei, tot melodiile mai vechi au stârnit cele mai mari emoții în public. "Rock the Night" și "The Final Countdown", care au închis de altfel și concertul formației, au fost cele mai așteptate și, totodată, cele mai fredonate melodii."Mulțumesc România, a fost fantastic" a spus la final Joey Tempest care le-a făcut o promisiune fanilor în limba română: "Ne mai vedem!".Apoi pe scenă a urcat Manowar, cea mai așteptată trupă a celei de-a doua zile a Ost Fest-ului. Venită pentru a treia oară în România, Manowar a anunțat pe scena de la Romexpo și lansarea noului lor album, intitulat "The Lord Of Steel", în format digital. DeMaio le-a promis celor 5.000 de fani prezenți la concert că la final vor primi gratuit noul album.Început cu melodia "Manowar", show-ul rockerilor a fost extraordinar, fani veniți din toate colțurile țări, cât și Ungaria, Bulgaria și Cehia, au cântat și dansat la unisor cu Joey DeMaio, Eric Adams, Karl Logan și Donnie Hamzik."Mă simt onorat să mă aflu în fața unui asemenea public. Fanii români sunt cei mai buni din lume", a spus Joey DeMaio care i-a mulțumit lui Sorin Săraru, directorul general al Project events, pentru invitația făcută de a cânta la București.Un fan norocos a fost chemat pe scenă și, după ce a demonstrat că știe să cânte la chitară, a primit din partea basistului o chitară.Rockerii prezenți la eveniment au avut parte de o nouă surpriză atunci când Eric Adams a interpretat magistral melodia "Nessun dorma". Concertul s-a încheiat cu un spectaculos foc de artificii.Ziua a doua a festivalului a continuat până spre orele dimineții cu trupele Steelborn, Gothic, Syn Ze Sase Tri, Addiction și Incipient.Ost Fest aduce duminică, în ultima zi de concerte, trupe ca WASP, Lake Of Tears, Motorhead, Megadeth.