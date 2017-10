„Sherlock Holmes“ rulează la Cityplex Tomis Mall

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

În acest week-end, cinefilii pot urmări filmul „Sherlock Holmes”, în regia lui Guy Ritchie, la Cityplex Tomis Mall. Mai exact, filmul rulează sâmbătă, 23 ianuarie, de la orele 12, 14:30, 17, 19:30 și 22, dar și duminică, 24 ianuarie, de la aceleași ore. Povestea filmului este o portretizare dinamică a faimosului personaj Sherlock Holmes, alături de partenerul său loial, Watson. Cu adevărate abilități de luptă și legendarul său intelect, Holmes va încerca să oprească un complot care ar putea distruge întreaga țară. După o sută și ceva de ecrani-zări ale acestui iconic personaj, Guy Ritchie s-a gândit să folo-sească o metodă contemporană pentru a încerca să resusciteze pe placul tuturor un altfel de erou. Nu are super puteri, nici pelerină, nu poartă chiloți peste pantaloni, dar își suprasolicită cel mai important mușchi – creierul. La prima vedere, totul pare absurd, dar are o logică de neclintit. Materia cenușie utilizată la depistarea unor indicii necesare succesului la box office a dat roade. Poate că Sir Arthur Conan Doyle nu s-a gândit niciodată că eroul său ar putea fi capabil de așa ceva, dar pentru asta îl avem pe Guy Ritchie, autorul unor filme precum „Lock, Stock and Two Smoking Barrels” și „Snatch”. Guy Ritchie are un modus ope-randi foarte familiar: pumni, replici și umor mitraliat, iar Sherlock Holmes este plin de așa ceva. Sherlock-ul lui Guy Ritchie este la fel de dur precum Batman, care nu mai poate fi numit acum cel mai mare detectiv al lumii. Din distribuție: Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Eddie Marsan, Robert Maillet.