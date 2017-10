Sharon Stone, declaraţie şocantă despre viaţa ei: „Am eşuat în toate!“

Sharon Stone, declarație șocantă despre viața ei: „Am eșuat în toate!“

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Sharon Stone este încă o femeie atrăgătoare, însă faima și banii pe care i-a câștigat în carieră nu i-au adus fericirea.Într-un interviu acordat ziarului The Mirror, actrița face declarații șocante despre viața ei. Sharon consideră că a eșuat pe toate planurile din viața sa.„Am eșuat în toate, dar am reușit să mă ridic! Sănătatea, mariajul meu, am ratat tot.”Chiar dacă în momentul de față este implicată în alte proiecte și a încetat să se mai dezbrace în filme, oamenii încă îi cer să facă asta.„Oamenii încă îmi cer să mă dezbrac, dar ceea ce este bun o dată cu trecerea anilor este că nu mai trebuie să o faci, pentru că este plictisitor să fii doar femeia frumoasă tot timpul.”