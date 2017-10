Sharon Osbourne sprijină o campanie de combatere a foametei în SUA

Ştire online publicată Luni, 21 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Sharon Osbourne sprijină noua campanie lansată de o organizație de caritate care luptă pentru combaterea foametei în Statele Unite prin aprovizionarea băncilor de alimente, informează femalefirst.co.uk. Soția rocker-ului Ozzy Osbourne este o susținătoare de mulți ani a fundației Rock and Wrap It Up! și a decis să se implice în mod activ în sprijinirea noii campanii a acestei organizații, intitulată !Win4Hunger!, pentru a strânge fonduri ce vor fi utilizate pentru achiziționarea de alimente în sprijinul persoanelor sărace din Statele Unite. Conducătorii acestei fundații au lansat un apel public, solicitând tuturor persoanelor care vor să sprijine această inițiativă să doneze suma de 50 de dolari. În schimbul acestei donații, fiecare participant va participa la o loterie al cărei premiu este de un milion de dolari. Într-un mesaj video postat pe site-ul fundației, Sharon Osbourne a declarat: „Sunt aici pentru a vă solicita ajutorul de care avem atât de multă nevoie. Sunt o susținătoare a fundației Rock and Wrap It Up! de foarte mulți ani. Având misiunea de a-i hrăni pe cei înfometați, această fundație colaborează în mod direct cu băncile de alimente de la nivel local, în fiecare zi, pentru a dona alimente persoanelor care au nevoie disperată de acestea. Milioane de persoane au fost hrănite grație eforturilor continue făcute de această organizație de caritate”. Fundația Rock and Wrap It Up! este o organizație non-profit înființată în 1994, cu sediul general la New York, care luptă împotriva foametei prin aprovizionarea băncilor de alimente de pe întregul teritoriu al Statelor Unite. Printre numele mari din showbiz care au sprijinit campaniile lansate de această fundație se numără artiști de renume, precum The Rolling Stones, Aerosmith, Tom Petty și Tina Turner.