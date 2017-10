Sexy gimnasta Corina Ungureanu a intrat în politică

3

Cine da cu piatra?

Ea a facut si gimnastica si Playboy. Gimnastica a facut vreo 14 ani din viata, muncind de la 5 ani, mergand mai departe desi bara de paralele ii facea rani in palme, si a ajuns sa fie in primele 5 pe tara. Nu cred ca merita apelativul de curva, sau, ca sa fie totul corect, cine a ajuns prin munca grea intre primii 5 pe tara in orice domeniu, acela sa o judece. Etapa Playboy a tinut-o un an. Cum vrem sa ne-o amintim arata de fapt ce fel de oameni suntem.