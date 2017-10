Sexul anal poate duce la apariţia negilor anogenitali

Sexul anal poate duce la apariția negilor anogenitali

Ştire online publicată Marţi, 29 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Afla mai multe despre negii anogenitali, aceste condiloame cu transmitere sexuala cauzate de sexul anal. Ce sunt condiloamele anogenitale sau condylomata acuminata? Acestea sunt bubite cu care te alegi dupa actul sexual anal neprotejat cu o persoana infectata. Ele se dezvolta pe pielea din jurul anusului si in interiorul canalului anal, pe capul penisului, pe scrot, pe partea interioara a coapselor, pe labiile vaginale, in interiorul vaginului, pe colul uterin, precum si (eventual) in gura sau pe gat. Care sunt cauzele negilor anogenitali? Virusul care cauzeaza condiloamele anogenitale este numit Virusul Human Papiloma (HPV). Exista peste o suta de sub-tipuri de HPV, dar virusurile care determina negii anogenitali sunt diferite de cele care cauzeaza condiloame pe alte parti ale pielii. Aspectul negilor este diferit, in special in ceea ce priveste moliciunea si netezimea lor. Cum te molipsesti de negii anogenitali? Modul principal de raspandire al acestei infectii este actul sexual - anal, vaginal si oral. Negii anogenitali pot fi, de asemenea, transmisi prin intermediul prosoapelor, hainelor, obiectelor sexuale infectate, sau prin nastere. Totusi, aceste modalitati de raspandire a negilor anogenitali sunt rare. Care este perioada de incubatie a infectiei? Aceasta poate dura cateva saptamani, un an sau chiar mai mult de la infectare pana la dezvoltarea negilor anogenitali. Riscul infectiei creste odata cu numarul partenerilor sexuali, cu fumatul si infectia cu alte boli cu transmitere sexuala. Cu toate acestea, cele mai multe infectii cu Virusul Human Papiloma nu provoaca probleme si de obicei se vindeca fara tratament. Citeste mai departe...