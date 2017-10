Sex Pistols, la Festivalul de la Sziget

Ştire online publicată Vineri, 07 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Trupa britanică de punk Sex Pistols va susține un concert la Festivalul de la Sziget, care va avea loc anul acesta între 12 și 18 august, potrivit site-ului oficial al evenimentului. Data concertului trupei Sex Pistols, care va veni la Sziget în formula originală, din 1975, cu vocalul Johnny Rotten, chitaristul Steve Jones, toboșarul Paul Cook și basistul Glen Matlock, nu a fost încă stabilită. Trupa Sex Pistols s-a format în 1975, la Londra, și a devenit celebră în toată lumea atât cu hituri ca „God Save the Queen” sau „Anarchy in the U.K.”, dar și datorită membrilor formației, cunoscuți pentru nonconformismul lor ca vocalul și chitaristul Johnny Rotten (John Joseph Lydon) sau basistul Sid Vicious (John Simon Ritchie), care l-a înlocuit pe Matlock în 1977. Vicious a murit doi ani mai târziu, din cauza unei supradoze de heroină. Anul trecut, trupa a susținut mai multe concerte de reunire, în formula originală, pentru a sărbători 30 de ani de la lansarea albumului de debut „Never Mind the Bollocks. Here’s the Sex Pistols”. Organizatorii festivalului au primit și alte confirmări. Fiica lui Steve Harris, basistul de la Iron Maiden, pe nume Lauren, va deschide concertul trupei rock, programat în festival pe 12 august. Lauren Harris a fost descoperită într-un bar, în 2005, de producătorul britanic Russ Ballard, care nu știa cine este. De atunci, ea a susținut turnee alături de Iron Maiden, dar și de trupe precum Within Temptation și The Answer, iar în 2006 a urcat pe scenă alături de Alice Cooper.