Sex pe platoul de filmare

Ştire online publicată Luni, 28 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

A fost votată drept una dintre cele mai artistice și convingătoare scene de sex apărute vreodată în film. Și bănuită, timp de 40 de ani, că a fost cât se poate de reală. O carte recent publicată afirmă că Donald Sutherland și Julie Christie au împlinit un act sexual în toată regula pe platoul de filmare al thriller-ului „Don’t look now”. Ambii actori au susținut mereu că succesul secvenței respective se datorează măiestriei regizorale dovedite de Nicolas Roeg, atât la filmare cât și la montaj, tăieturile alternând inteligent, momentul propriu-zis al actului sexual cu clipele în care cei doi eroi se îmbracă, imediat după. Acum, fostul redactor Variety și fost producător executiv la Paramount, Peter Bart dezvăluie - în volumul recent publicat „Infamous Players: A Tale of Movies, the Mob, (And Sex)” - că a fost de față, în platoul de filmare, chiar când s-a filmat celebra scenă. Observând că acțiunea devine din ce în ce mai fierbinte și cei doi actori depășesc cu mult limitele admise ale interpretării actoricești, Bart l-ar fi întrebat pe regizor dacă nu cumva cei doi așteaptă să audă comanda „STOP”. Nicolas Roeg i-ar fi răspuns că nu oprește camera de filmat, vrea să aibă scena filmată în detaliu și complet. Bart se jură că tot ceea ce se întâmpla acolo era cel mai pur act sexual cu putință. Se vedea, adică, tot.