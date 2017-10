Sex la a doua tinereţe

Sex la a doua tinerețe

07 Aprilie 2011

Niciodata prea batran pentru sex. Aceasta este parerea specialistilor care sustin ca poti avea o viata intima bogata chiar si la pensie... Tinerete fara batranete si viata plina de sex. Suna ca un basm pentru adulti, insa adevarul este ca tot mai multi oameni se bucura de o viata mai lunga, mai activa, mai sanatoasa, mai satisfacatoare emotional si sexual decat semenii lor din deceniile trecute. La 40 de ani suntem considerati a avea infatisarea si puterea unuia de 30, la 50 de ani ne simtim de 40, iar la 60 ni se spune ca suntem inca tineri si ca avem sex-appeal, desi sexagenari. Asadar, cu o atitudine pozitiva, la varsta a doua putem avea partea de mai multa distractie si mai mult sex decat inainte. Probleme la a doua tinerete si cum le putem depasi: • Menopauza/andropauza. Ambele variatiuni pe aceeasi tema aduc schimbari din punct de vedere hormonal, pe care nu intotdeauna le poti trata cu medicamente. • La barbati, schimbarile hormonale se traduc prin lipsa erectiilor psihogene - adica erectia obtinuta cu ajutorul imaginii si a imaginatiei, care, la tinerete, este un partener aproape constant al barbatilor. Asadar, creste nevoia de stimulare fizica, care sa asigure un preludiu prelungit. • La femei, schimbarile hormonale se traduc prin uscaciunea mucoasei vaginale, atrofia musculaturii perineale, bufeuri. Lubrifiantii sunt un ingredient de nelipsit, la fel si exercitiul Kegel - de intarire a musculaturii pubococcigeale. Exersand muschiul pubococcigeal (acela pe care il folosim cand incercam sa oprim procesul de urinare), o femeie poate obtine orgasme mai puternice, iar partenerul, erectii mai viguroase. Repeta contractia muschiului urmata de relaxare, de cate 10-20 de ori, in doua-trei sesiuni de exercitii zilnice. • Generatia-sanvis, aflata intre nepotii si parintii imbatraniti. Pentru cei care au scapat de „grija“ copiilor si dau de grijile nepotilor sau au de „crescut“ propriii parinti, sexul la a doua tinerete nu este distractiv. Cu putin ajutor si redistribuire a responsabilitatilor, generatia-sanvis, adica cei care se afla intre copii si parinti, se pot bucura nu numai de nepoti si parinti, dar pot avea o viata a lor, inclusiv una sexuala. Caci, in sfarsit, la varsta de mijloc, sexul devine practicabil nu pentru procreatie, ci strict pentru placere. Mai mult, acesta ajuta la mentinerea unei vieti sanatoase. Expertii recomanda sa faci sex de doua ori pe saptamana, chiar si la aceasta varsta“. • Sindromul cuibului gol apare in unele familii dupa ce copiii cresc si pleca la casele lor. In relatia de cuplu pot surveni probleme daca pana la momentul plecarii de acasa copiii au reprezentat centrul atentiei parintilor si toate activitatile acestora s-au desfasurat in jurul lor. In loc sa aprecieze libertatea, intimitatea pe care o pot avea in doi, unele cupluri se trezesc cu un gol lasat in urma, ceea ce, cu siguranta, se poate evita daca partenerii stiu sa mentina vie legatura emotionala si sa cultive o viata doar a lor, de cuplu, pe langa viata de familie. • Pensionarea - vazuta ca o usurare pentru unii, poate deveni o povara pentru cei care si-au dedicat toata existenta profesiei si nu au dezvoltat alte pasiuni/interese pana in momentul pensionarii. Acestia ajung sa se intrebe ce sa faca cu timpul liber, cum sa revigoreze relatia si in ce fel sa relationeze cu partenerul? • Sanatatea sau mai degraba lipsa ei, cum ar fi o sciatica, o tuse sau un junghi (nu vorbim aici despre patologia majora), poate constitui motiv de insatisfactii la varsta a doua. Insa, cu gene bune si grija de sine pana la aceasta varsta, putem preveni multe dintre bolile de temut si putem sa continuam sa ne bucuram de activitatile fizice, inclusiv de sex, la fel de mult ca in prima tinerete. Citeste mai departe...