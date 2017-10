„Sex and the City 2“, din nou pe ecranele Cityplex

Sâmbătă, 24 Iulie 2010.

„Totul despre sex 2" rulează din nou, la Cityplex Tomis Mall, astfel că cinefilii îndrăgostiți de cele patru prietene fermecătoare au ocazia să urmărească cel mai nou film în care acestea sunt implicate. Umorul, prietenia, pasiunea pentru modă sunt readuse pe ecran cu prisosință de „Sex and the City 2", în timp ce Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) și Miranda (Cynthia Nixon) mușcă încă o dată din mărul promisiunilor new-yorkeze, trăindu-și viețile tumultoase și poveștile de dragoste într-o urmare cu adevărat strălucitoare. Ce se întâmplă după ce spui „DA?” Viața lor de acum este tot ceea ce și-au dorit, dar n-ar mai fi „Sex and the City” dacă pe fete nu le-ar mai aștepta unele surprize…de data aceasta sub forma unei aventuri glamour, sub soare torid, care le poartă departe de New York, în cel mai luxos, exotic și captivant loc de pe pământ, unde misterul le iese în cale la fiecare pas. Este o evadare care vine la momentul potrivit, exact atunci când cele patru prietene încearcă să iasă din rutina rolurilor tradiționale de neveste, mame, etc. Michael Patrick King este cel care a scris scenariul și a regizat „Sex and the City 2.” În rolurile principale ale filmului joacă Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis și Cynthia Nixon, alături de John Corbett, Chris Noth și David Eigenberg, Evan Handler, Jason Lewis, Willie Garson și Mario Cantone. King împreună cu Sarah Jessica Parker, Darren Star și John Melfi sunt producătorii filmului. Toby Emmerich, Richard Brener și Marcus Viscidi sunt producătorii executivi. Filmul se bazează pe serialul TV creat de Darren Star, care a fost inspirat după personajele cărții lui Candace Bushnell. Echipa din spatele camerei de filmat îi include pe mulți dintre realizatorii tradiționali ai serialului „Sex and the City”, cum ar fi directorul de imagine John Thomas, scenograful Jeremy Conway, editorul Michael Berenbaum, designer-ul de costume Patricia Field, sau compozitorul Aaron Zigman. Filmul poate fi urmărit la Cityplex sâmbătă și duminică – de la orele 16 și 19.