Setul de birou al lui Hitler a fost scos la licitaţie

Setul de birou al lui Hitler a fost scos la licitație

Ştire online publicată Joi, 02 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Setul de birou al fostului dictator nazist Adolf Hitler a fost scos la licitație online de către soldatul american care l-a păstrat ca suvenir la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. „Am stabilit baza (militară - n.r.) în Munchen, iar comandantul meu mi-a spus «vreau să-ți iei plutonul și să păziți Feuerbau-ul, cartierul general al lui Hitler». Clădirea din Koenigsplatz a fost folosită de acesta în timpul angajamentelor din Munchen, dar setul de birou îl lua mereu cu el în călătorii. Când l-am văzut acolo am știut că era al lui. Am luat setul și am construit o cutie din lemn în care l-am pus și l-am trimis tatălui meu, la Huston. Nu mă gândeam neapărat că are o valoare istorică, mă gândeam că e un bun suvenir de război”, a spus John McConn, din Huston, Texas. Reprezentanții comunității iudaice din Huston nu sunt de acord ca setul să ajungă la un colecționar privat și ar dori să fie donat unui muzeu. Pe de altă parte, McConn, care avea 20 de ani la sfârșitul războiului, a spus că banii din vânzare îi va da copiilor lui. Americanul a spus că nu a stabilit o sumă pe care o va cere pentru setul de birou, dar colecționarii sunt de părere că acesta ar putea depăși un sfert de milion de lire sterline. Licitația se va încheia în 14 octombrie.