Secretul ochilor lui David Bowie

Ştire online publicată Miercuri, 28 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

David Bowie a vorbit pentru prima oară despre culoarea diferită a ochilor săi, explicând faptul că aspectul ciudat al feței sale, care l-a făcut să se simtă de multe ori rușinat, este o consecință a unui accident din adolescență, provocat de o rivalitate în dragoste, informează femalefirst.co.uk. Muzicianul britanic, extrem de pudic de felul său, a acceptat să se confeseze în fața scriitorului Mark Spitz pentru noua lui biografie, intitulată „Bowie”, dezvăluind cu această ocazie povestea culorilor diferite ale ochilor săi. „Când aveam 14 ani m-am îndrăgostit de o fată. Eram nebun după ea. Singura problemă era că și cel mai bun prieten al meu avea o pasiune pentru ea, însă eu am ieșit învingător. Am făcut prima mișcare înainte ca el să decidă în ce fel să o abordeze. A doua zi eram la școală și i-am povestit prietenului meu cât eram eu de Casanova, dar el s-a supărat foarte tare. De fapt, mi-a tras un pumn”, a mărturisit David Bowie. Mark Spitz a reușit să îl găsească și pe autorul acestei lovituri, George Underwood, care a declarat: „Știa foarte bine de ce am făcut-o. Amândoi voiam să ieșim cu ea în oraș și eu am fost suficient de norocos încât să obțin o întâlnire. În ziua întâlnirii, David m-a sunat și mi-a spus că ea a fost nevoită să anuleze întâlnirea. De aceea nu m-am dus, dar el inventase toată povestea. Așa cum am aflat mai târziu, fata a fost acolo și m-a așteptat aproape o oră. A fost o mârșăvie ce a făcut și eram atât de furios pe el, încât am început să ne batem. În timpul acestei bătăi i-am zgâriat ochiul cu unghia de la un deget”. David Bowie a fost internat, iar medicii au constatat că mușchii contractori ai ochiului său stâng erau grav sfâșiați, împiedicând pupila să se dilate sau să se contracte. Medicii au reușit să îi salveze ochiul rănit, însă aspectele cosmetice ale acestui incident au fost permanente.