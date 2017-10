Se confirmă! Iulia Vântur este iubita lui Salman Khan

Miercuri, 24 Iulie 2013.

Întoarsă de câteva zile în România, Iulia Vântur s-a ferit să facă declarații legate de o presupusă relație dintre ea și Salman Khan.Cu toate acestea, vedeta a povestit, într-un interviu, despre o vacanță petrecută în regiunea în care jurnaliștii indieni l-au prins pe starul de la Bollywood în prezența unei… blonde. Salman Khan a petrecut o vacanță de vis în Goa, alături de o blondă, care este noua lui iubită, scriau ziarele indiene în luna mai.La puțin timp după această știre, jurnaliștii au aflat și identitatea misterioasei femei din preajma playboy-ului indian. Era vorba de nimeni alta decât Iulia Vântur.Dacă la întoarcerea în țară Iulia nu a recunoscut nici în ruptul capului că ea și Salman ar trăi o poveste de dragoste, vedeta mai că lasă de înțeles acest lucru într-un interviu pentru PRO TV Magazin.Iulia a povestit cum a decurs concediul ei de două luni în India, măr-turisind că a ajuns și în Goa, adică exact locul unde ziarele indiene au scris că a fost văzut actorul de la Bollywood cu noua lui iubită din România.„Sunt multe lucruri care mă atrag, dar motivul principal este faptul că eu mă simt foarte bine acolo, mi-am făcut mulți prieteni și tot acolo am, într-un fel, liniștea să mă analizez. A fost o vacanță pe care mi-o doream de foarte multă vre-me, o vacanță în care să am timp cu adevărat să mă relaxez, să mă desprind de ritmul meu obișnuit. A fost o pauză binemeritată, în care am cunoscut oameni și locuri noi, dar cel mai important, în care m-am cunoscut mai bine pe mine. Am reușit, în sfârșit, să ajung în Delhi, în Goa și în sudul Indiei. Am călătorit foarte mult și am petrecut o vreme în ashram”, a povestit Iulia Vântur pentru PRO TV Magazin, scrie libertatea.ro.