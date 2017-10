Scrisoare emoţionantă a Serenei Williams, către mama sa: "S-a spus că sunt bărbat, că folosesc droguri"

Scrisoare emoționantă a Serenei Williams, către mama sa: "S-a spus că sunt bărbat, că folosesc droguri"

Serena Williams, devenită proaspăt mămică a unei fetițe, i-a adresat o scrisoare publică mamei sale, cu un mesaj emoționant.Dragă mamă, Ești una dintre cele mai puternice femei pe care le cunosc. Mă uitam la fiica mea (OMG, da, am o fiică 😳) și ea are brațele și picioarele mele! Exact aceleași brațe și picioare puternice, musculoase, senzaționale. Nu știu cum aș reacționa dacă va trebui să treacă prin ceea ce am trecut eu, de când aveam 15 ani și chiar și până astăzi. Am fost numit bărbat pentru că am apărut puternică din exterior. S-a spus că folosesc droguri (Nu, am avut întotdeauna prea multă integritate pentru a mă comporta necinstit, pentru a obține un avantaj). S-a spus că nu aparțin sportului femeilor - că aparțin bărbaților - pentru că arăt mai puternică decât multe alte femei. (Nu, muncesc din greu și m-am născut cu acest trup și sunt mândră de asta). Dar mamă nu știu cum te-ai descurcat cu fiecare reporter, persoană, comentator și sincer, urât, prea ignorant pentru a înțelege puterea unei femei negre. Sunt mândră că am reușit să le arătăm cum arată unele femei. Nu toți suntem la fel. Suntem curbați, puternici, musculosi, înalți, mici, pentru a numi câteva și cu toate acestea: suntem femei și mândră! Ești atât de elegantă, doresc doar să te urmez. Încerc, deși Dumnezeu nu este încă cu mine. Am o cale lungă de parcurs, dar îți mulțumesc. Îți mulțumesc că ai fost modelul de care aveam nevoie pentru a îndura toate greutățile pe care le consider acum provocări. Sper să-mi învăț copilul meu Alexis Olympia la fel și să am aceeași tărie pe care ai avut-o. Promite-mi, mamă, că vei continua să-mă ajuți. Nu sunt sigură dacă sunt la fel de blândă și puternică ca și tine. Sper să ajung așa într-o zi. Te iubesc draga mea. Cel mai mic dintre cei cinci,