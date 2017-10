Scorpions revine în România

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Formația germană de rock Scorpions revine în România, urmând ca pe 5 noiembrie să susțină un concert la Romexpo Bucu-rești, în cadrul evenimentului „Europe - Love Will Keep Us Alive”, informează alnostru.ro. Potrivit orga-nizatorilor, evenimentul va fi deschis de un recital al solistului maghiar Varga Miklós, urmat de unul al trupei Proconsul. Biletele pot fi comandate de pe site-ul http://bilete.mediasuprem.ro/ și au prețurile de 100, 150, 200 și 500 de lei, în funcție de locul ocupat. Concertul de la București nu este confirmat pe site-ul oficial al formației Scorpions.