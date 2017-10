Scorpions revin în România. Vezi în ce oraş

Scorpions revin în România. Vezi în ce oraș

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Scorpions revin în România, de data aceasta în Ardeal, pentru a inaugura Cluj Arena, informează Realitatea.net. Germanii se află în acest an în turneul de adio "Get Your Sting and Blackout World Tour". Concertul de la Cluj vine după cel din 30 septembrie din Donețk (Ucraina), iar după evenimentul din România, germanii vor evolua pe 4 noiembrie la Geneva (Elveția).“În urmă cu câteva minute am primit confirmarea pentru spectacolul de inaugurare din 8 octombrie al Scorpions. Este ultimul lor turneu și mă bucur că transilvănenii îi vor putea vedea. Este o trupă foarte bună. Mai multe detalii voi da luni, într-o conferință de presă. Vor fi concerte timp de două zile. Luni, programul va fi stabilit 100%", a confirmat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.