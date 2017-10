Scene fierbinţi la X Factor

Scene fierbinți la X Factor

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

„Nu știu dacă ai factorul X, dar sigur ai factorul XXX“Timorați sau mai curajoși de fel, toți cei care vor apărea în cadrul show-ului au făcut spectacol. Dar o candidată se pare că le-a cam sucit mințile atât lui Cheloo, cât și lui Dan Bittman. Este vorba despre Andreea Lazăr, Goddess Andreea, pe numele ei de scenă.Îmbrăcată într-o rochie realizată de designerul Cătălin Botezatu, trans-parentă, din dantelă, și pe sub care nu a purtat sutien sau bustieră, focoasa brunetă a făcut senzație. Andreea l-a determinat pe Cheloo să-i facă o remarcă-compliment: „Nu știu dacă ai factorul X, dar sigur ai factorul XXX”. Iar Bittman s-a ridicat imediat ce a văzut că frumoasei concurente îi căzuse numărul de pe piept și s-a și grăbit să i-l lipească la loc: „Când am pășit pe scenă, mi-a căzut numărul cu care intram în concurs. Nu am vrut să mă mai aplec după el, dar Dan Bittman a sesizat imediat că mi se dezlipise cifra și s-a ridicat de la masă, a venit aproape în fugă, s-a aplecat, l-a luat de jos și mi l-a lipit în zona abdomenului. M-am emoționat foarte tare în acel moment, recunosc”, a povestit Andreea, pentru Libertatea.