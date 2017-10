Scenaristul „Total Recall“ şi „Alien“ s-a stins din viaţă

Scenaristul „Total Recall“ și „Alien“ s-a stins din viață

Ştire online publicată Luni, 21 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Dan O’Bannon, scenaristul producției „Total Recall” și al filmelor din franciza „Alien”, a decedat, joi, la Los Angeles, la vârsta de 63 de ani, informează bbc.co.uk. Decesul scenaristului specializat în pelicule science-fiction a fost confirmat de Sindicatul Scenariștilor Americani (Writers Guild of America/WGA). Dan O’Bannon și-a început cariera în 1974, odată cu lansarea filmului „Dark Star”, la al cărui scenariu a colaborat cu regizorul John Carpenter. O’Bannon a scris scenariile pentru peliculele: „Întoarcerea morților vii/ The Return Of The Living Dead” (1985), pe care a și regizat-o, „Invaders from Mars” (1986), „Total Recall” (1990), „Hemoglobina/ Bleeders” (1997), dar și pentru filmele a două francize de mare succes, „Alien” și „Alien vs. Predator”.