SCANDAL MONSTRU LA FCSB! Gigi Becali, propunere ŞOC pentru amanta stelistului bătută de neveste în WC

SCANDAL MONSTRU LA FCSB! Gigi Becali, propunere ȘOC pentru amanta stelistului bătută de neveste în WC

Ştire online publicată Vineri, 10 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ada, amanta lui Ovidiu Popescu, a povestit la o emisiune tv cum a fost bătută de nevasta fotbalistului. Gigi Becali a reacționat și i-a spus fetei că a făcut o anchetă și a aflat exact ce s-a întâmplat.Gigi Becali a intervenit în direct cu o propunere neașteptată."Mie mi-a fost milă de ea când am văzut-o că plânge. Vina e a lui! (…) O să vorbesc cu el și o să-ți dea niște despăgubiri, că să-ți faci și tu viața și să ieși din presă. Niște despăgubiri trebuie să-ți dea că te-a tras de păr, ți-a rupt unghiile. Dar lasă poliția, judecata și instanța, că pe urmă o să vezi că peste tot despre tine o să se spună: aia care a fost la poliție! Dacă vrei să te tracaseze și nici un ban să nu vezi, că nu o să-ți dea judecătorul, că ai vrut să fabulezi și tu puțin în legătură cu bătaia.Ești fată săracă și ai vrut și tu să câștigi un ban și eu nu te condamn. Dar îți spun, să vii, că vorbesc eu cu el să-ți dea despăgubiri", a spus Gigi Becali."Recunosc că am greșit, că am avut o aventură, o relație, așa cum vreți voi să o numiți... Dar faptul că mi se pun în cârcă tot mai multe nume și tot mai multe relații neadevărate, îmi strică imaginea, nu mai pot merge la școală liniștită, râd colegii de mine", a declarat Ada.Ada, presupusa amantă a lui Ovidiu Popescu, a susținut la TV că are dovezi că a fost agresată de soția jucătorului formației FCSB."Ne-am cunoscut la un meci (n.r.- ea și soția lui Ovidiu Popescu). «Bună», «Bună» și atât. Am declinat totul. Eu am venit aici să spun că am fost agresată. Unde scrie că trebuie să-ți faci dreptate prin bătaie? Am dovezi, înregistrări în care ea (n.r.- soția lui Ovidiu Popescu) m-a sunat și m-a amenințat că dacă mai calc pe Național Arena o să mai facă la fel, poate și mai rău. Ovidiu e laș atât timp cât face ce spune soția", a declarat Ada la emisiunea WowBiz de la Kanal D.Ada a prezentat în direct și certificatul medical pe care și l-a scos după ce ar fi fost agresată de soția lui Ovidiu Popescu. Ada a mărturisit că a făcut plângere la Poliție după ce soția lui Ovidiu Popescu ar fi bătut-o.