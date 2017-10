Scandal monstru între Bijou şi tatăl copilului ei

Scandal monstru între Bijou și tatăl copilului ei

Ştire online publicată Vineri, 10 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Bijou și Jimmy Barber, tatăl copilului ei, s-au răfuit în cadrul emisiunii WOWBiz, unde acuzele au curs de ambele părți.„Orice tată trebuie să muncească pentru a-și întreține familia, cum să o faci într-o țară unde nu cunoști limba? Trebuie să te întorci la locul tău natal. Am greșit când am plecat fără să o pot lua cu mine, nu am gândit limpede”, a explicat Jimmy Barber motivul pentru care familia nu a fost pe primul plan pentru el.În replică, Bijou a ripostat puternic, susținând că a fost agresată de Jimmy, de mai multe ori. „Jimmy m-a lovit în burtă când eram însărcinată în luna a patra, era beat și părinții lui știu. I-am găsit mesaje în telefon către alte femei.”