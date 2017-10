Scandal monstru între Andreea Mantea şi mama lui Ştefan Stan

Scandal monstru între Andreea Mantea și mama lui Ștefan Stan

Ştire online publicată Miercuri, 30 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Scandalul dintre Andreea Mantea și Ștefan Stan nu l-a lăsat indiferent pe artist, care a declarat într-o emisiune TV cât de greu îi este să fie pus la mijloc în acest „război”. Totuși, după ce cea care i-a dat viață a jignit-o într-o emisiune TV pe fosta „noră”, cântărețul a încercat să fie obiectiv, spunând că greșeala aparține, într-adevăr, mamei lui.Acesta a declarat la emisiunea Wowbiz, de la Kanal D, că mama lui nu ar fi trebuit să îi adreseze acele cuvinte fostei sale iubite.„Una este mama! Îi mulțumesc pentru tot ce a făcut și face pentru mine. Este femeia care a fost și este mereu lângă mine și reprezintă familia mea. Andreea este fosta mea iubită. Au existat sentimente între noi, dar eu nu pot să fiu arbitru între ele două. Mama a greșit că nu trebuia să ia atitudine și a acționat sub formă de impuls. A înțeles și și-a dat seama că nu este ok ceea ce a făcut. Am discutat și cu Andreea și acum totul este în regulă”, a declarat Ștefan.Săptămâna trecută, un scandal monstru a izbucnit între Andreea Mantea și mama lui Ștefan Stan, după ce bruneta a lăsat de înțeles, într-o emisiune televizată, că unul dintre motivele despărțirii de artist ar fi fost „soacra”. La scurt timp, femeia a reacționat, dându-i replici dure Andreei: „Venea în casa mea și mă înregistra. Numai părinte să nu fii. Femeia asta e o femeie falsă, mincinoasă. M-a înjurat și m-a blestemat pe la toate colțurile și l-a făcut și pe băiatul meu să nu mă mai bage în seamă”, a răbufnit femeia, după ce fosta iubită a lui Ștefan a acuzat-o că nu a putut să o suporte încă de la începutul relației ei cu artistul, scrie libertatea.ro.