SCANDAL în SHOWBIZ! DJ Harra, ÎNŞELATĂ de IUBIT cu sexy-politiciana BIANCA JURCĂ

SCANDAL în SHOWBIZ! DJ Harra, ÎNȘELATĂ de IUBIT cu sexy-politiciana BIANCA JURCĂ

Ştire online publicată Miercuri, 16 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

DJ Harra trece prin momente grele. Frumoasa roșcată și-a prins iubitul în flagrant în timp ce o înșela cu Bianca Jurcă pe care mulți o cunosc drept "sexy-politiciana".Dana Neacșu, cunoscută drept DJ Harra, părea că-și găsise jumătatea și era foarte fericită. Ea și iubitul ei locuiau împreună și chiar vorbiseră despre căsnicie. Din păcate, lucrurile s-au terminat destul de urât. Fostul iepuraș Playboy a povestit cum și-a surprins iubitul, pe Cătălin, în timp ce o înșela cu Bianca Jurcă."Tocmai pentru că a fost prima relație pe care eu am făcut-o publică, primul bărbat cu care eu am apărut de mână, am încercat foarte mult să fac ca totul să fie bine, să nu fiu judecată. (...) Cred că este de vină și vârsta, deși eu nu-l consider un copil. Probabil era cu gândul afară, la joacă. La ce cantitate de femei există pe piață, nu la calitatea relației", a declarat Dana în cadrul emisiunii Wowbiz de la Kanal D."Am trecut printr-o perioadă foarte dificilă. După stresul din ultima perioadă, am avut o noapte în care am stat cu telefonul setat pe numărul de urgență, de frică să nu fac un atac de inimă, pentru că mă înțepa foarte tare. El a avenit la 8 dimineața și m-a mințit că a fost la un prieten, la care eu știam că nu fusese. Am plecat la mare plângând tot drumul. Ajunsă acolo mi s-a făcut iar rău, am mers la medic și mi-a dat pastile pentru depresie", mai spus Dana."A fost greu pentru mine. I-am văzut cu ochii mei. Erau la trei mese depărtare de mine", a declarat DJ Harra.Sursa: www.libertatea.ro