Scandal în formaţia Viţa de Vie

Scandal în formația Vița de Vie

Ştire online publicată Luni, 09 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cutremur în sânul trupei Vița de Vie. Sorin Dănescu, fondatorul, managerul și liderul formației a fost exclus din trupă, fiind acuzat de colegii săi că avea aere de superioritate. După 16 ani de activitate susținută, sute de concerte și zeci de albume lansate, are loc prima mare ruptură în interiorul trupei Vița de Vie. Cel care părăsește formația rock este chiar fondatorul ei, Sorin Dănescu, iar scindarea s-a produs după ce acesta a încercat să impună un regulament interior în care, printre altele, dorea să-i fie recunoscută calitatea de membru fondator și lider Vița de Vie.„Nu există cale de întoarcere. Ce s-a rupt nu merge înnodat. Poate am fost prea drastic când le-am prezentat noile reguli interioare sau poate i-a deranjat faptul că în contract era prevăzut faptul că doresc să se menționeze calitatea mea de membru fondator la începutul fiecărui concert. Asta este, nu ne-am înțeles și am plecat!”, ne-a declarat fostul clăpar de la Vița de Vie.