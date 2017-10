Scandal erotic la Liceul "Decebal" / Cine este "profesoara sexy"?

2

Credeti ca exista lumi paralele ?

Eu cred ca exista cel putin doua lumi paralele.Iata dovada,Experimentul Bododel ne demonstreaza acest lucru.Daca nu credeti,incercati sa intrati pentru cateva secunde in mintea necoapta a unui copil.Acolo aveti ocazia sa traiti in acelasi timp in doua universuri paralele.In universul real,un politician "de succes" vine la deschiderea anului scolar si povesteste cum alerga el dupa gagici in copilarie.Le mai spune copiilor cum invata la doua trei materii si cum s-a facut baiat mare,destept si realizat in viata. Politicianul asta este un exemplu,este "cel mai fashion" model de reusita in viata.Aplauze pentru Stefanel.Stefanel pozeaza in pictoriale,fosta eleva Bododel isi urmeaza invatatorul.In a doua dimensiune paralela,niste nesuferiti de profesori si parinti te obliga sa inveti carte.Ce sa faci cu cartea,sa ajungi somer,sa mori de foame? Ce vreti sa inteleaga un copil obligat sa traiasca in doua lumi paralele ?