Sarcina i-a dat peste cap viaţa Giuliei Anghelescu

Sarcina i-a dat peste cap viața Giuliei Anghelescu

Ştire online publicată Vineri, 28 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Giulia Anghelescu nu se aștepta să rămână însărcinată anul acesta, mai ales că avea în plan multe proiecte în viața profesională. Cântăreața renunță astfel să cânte în următoarele luni cu DJ Project și spune că până acum s-a simțit rău și că a slăbit două kilograme.Giulia Anghelescu nu doar că ne-a luat pe toți prin surprindere anunțându-ne că așteaptă un copil. Sarcina a luat-o și pe ea prin surprindere, întrucât avea în calcul ca abia la anul să rămână însărcinată.Aflarea veștii i-a provocat un șoc din care a ieșit abia după o săptămână.„A fost o zi de șoc și groază pentru că nu ne-am gândit, nu am planificat și nu atunci când ne-a trecut nouă prin cap că ar trebui să vină în sensul că ne doream mult un copil, dar nu acum. Eu îmi făcu-sem deja foarte multe planuri profesionale pentru toamna aceasta și am zis că în niciun fel nu are cum să vină acum, ci la anul. Până la anul stăm cuminți, dar nu am stat se pare. O săptămână am fost într-o stare de șoc, nu știam ce se întâmplă, ce avem de făcut, dar ușor ușor ne-am bucurat”, a declarat Giulia la Poveștiri Adevărate.Spre deosebire de celelalte gravide celebre, Giulia nu a dat iama în mâncare. S-a confruntat cu o pe-rioadă îndelungată de grețuri în care nu agrea mai nimic. Prin urmare, în loc să se îngrașe, a slăbit două kilograme.„Sunt cu minus două kilograme față de ce aveam înainte, în vară. Mi-a fost foarte, foarte rău, recunosc, pâna acum o săptămână. Dar m-am obișnuit. Aveam grețuri, nu îmi plăcea mâncarea, oricum de fel nu îmi plac multe feluri de mâncare nici în acest moment. Nu țin neapărat să nu mă îngraș foarte mult și nici nu sunt de acord cu chestia asta să mănânci pentru doi, că nu e chiar așa. Important este să mănânci sănătos și bebe să ia exact ceea ce are nevoie”, a mai spus viitoare mămică.