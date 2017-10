Sânziana Buruiană se face consilier financiar

Ştire online publicată Joi, 17 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Se pare că Sânziana Buruiană a decis că a venit momentul să înceapă să-și construiască o carieră serioasă. Blonda a ținut să-și pună în valoare cunoștințele în materie de finanțe și să devină consultant financiar.Invitată în cadrul unei emisiuni, Sânziana a declarat că a decis să facă o schimbare în ceea ce privește cariera și să-și ia un serviciu serios.„Având în vedere că mă pricep foarte bine la finanțe m-am decis să fiu consilier financiar, am și cunoștințe în domeniu și cred că oricine are nevoie în ziua de astăzi de economii (...) Deocamdată sunt în training, acum mă pregătesc să țin discursul cât mai bine, să fiu cât mai convingătoare și sper să am succes”, a declarat Sânziana Buruiană pentru România TV.