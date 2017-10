Sânziana Buruiană: „Răţoi m-a manipulat”

Sânziana Buruiană: „Rățoi m-a manipulat”

Ştire online publicată Miercuri, 07 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Sânziana Buruiană a ajuns, în sfârșit, la concluzia că nu se merită să mai sufere după fostul ei iubit: „m-am umilit pentru un câine”.După ce a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a-și recuceri iubitul, fiind dispusă chiar să renunțe la viața mondenă, Sânziana Buruiană s-a hotărât să își șteargă lacrimile și să pună capăt suferinței.„Cât am fost împreună, i-am fost alături mereu, mai ales când s-a simțit rău! Nu mă așteptam să mă lase balta astfel, să fie atât de câine, fără suflet. Am vrut să renunț la tot pentru el, am dat declarații în presa ca să-l conving că merită să ne împăcăm. Sunt o proastă! M-am umilit pentru un câine. M-a făcut să fac tot ce a vrut el, încercând să mă convingă că așa e bine și doar așa ne vom împăca. M-a manipulat profitând de faptul că îl iubesc prea mult. Dar mi-am dat seama exact cu cine am de-a face. Nu mă merită! Nu vreau să mai aud de el”, a declarat Sânzi pentru showbiz.ro.Recent, Sânziana Buruiană a suferit o cădere de calciu, pe fondul subnutriției și al stresului și a avut grijă ca Rățoi să afle asta. Convinsă că o va căuta, blonda a suferit o dezamăgire cruntă când a văzut că acesta nu i-a dat nici măcar un sms.