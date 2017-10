Sânziana Buruiană, naştere cu emoţii

Sânziana Buruiană, naștere cu emoții

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Sânziana Buruiană a născut o fetiță. Proaspăta mămică este în culmea fericirii și se simte foarte bine după operația de cezariană. Sânziana a mai povestit că micuța e foarte cuminte, lucru care a impresionat-o, dar și că e foarte bucuroasă că Isabela seamănă cu tatăl ei.„M-a impresionat că a fost destul de cuminte. A plâns atunci după ce s-a născut, apoi s-a liniștit. Operația a decurs neașteptat de bine. Nu am simțit absolut nimic. La început, mi-era extrem de frică. Mi-a fost frică de sângerări, de hemoragie, din cauză că am avut o placentă joasă. De la anestezia aia m-am simțit de parcă pluteam. Mă gândeam să fie ea bine, sănătoasă. În momentul în care au scos-o moașele și mi-au spus că e frumoasă, m-am liniștit. A durat totul cam 15-20 de minute. La 5 minute după ce am ieșit din sală, l-am sunat pe Nicolae. Când am văzut-o prima dată, am văzut că are foarte mult păr și mi-am dat seama că seamănă foarte mult cu soțul meu. Am pupat-o de cinci ori pe fiecare obrăjor, pentru că vreau să aibă gropițe în obrăjori. Mi-am dorit o fetiță brunetă, pentru că soțul meu este brunet. El mi-a spus că a avut foarte mari emoții când a luat-o în brațe. A spus că ea dormea, iar atunci când a luat-o în brațe, ea a deschis ochii și parcă-l căuta cu privirea. Acum o să aibă trei nume: Isabela Ioana Ștefania. Se spune că e bine să te naști în zi de sfânt”, a mai spus Sânziana.