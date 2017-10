Sânziana Buruiană, la spital din cauza genelor false!

Ştire online publicată Marţi, 17 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Artificialitatea i-a venit de hac Sânzianei Buruiană. Cum zona ochilor este una foarte sensibilă, blonda a avut ghinionul să se pricopsească cu o conjunctivită de toată frumusețea, care a făcut-o să-și blesteme zilele.Speriată că i se înroșiseră ochii și că simțea mâncărimi și usturimi, Sânzi a ajuns direct pe mâinile medicilor.„Aoleu, ce am pățit eu din cauza genelor false… Am făcut conjunctivită! A fost îngrozitor, ochi roșii, mâncărimi, usturimi, a trebuit să fac tratament aproape o săptămână să îmi revin. Mi-am pus câteva feluri de picături în ochi și în cele din urmă mi-am revenit. A fost teribil. Din cauza lor, nici nu am putut să îmi îngrijesc ochii așa cum trebuia. Ca să nu se dezlipească, nu am putut să mă demachiez și să mă spăl cum trebuie. După ce am pățit ce am pățit, nici că mai vreau să mai aud de gene false”, a povestit Sânziana, pentru WOWbiz.ro.