Sânziana Buruiană, înşelată de iubit

Sânziana Buruiană, înșelată de iubit

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Sânziana Buruiană și-a surprins iubitul exact în timp ce o înșela. Aceasta a povestit pentru Kanal D cum s-a petrecut totul:„El a vrut să meargă cu băieții, iar eu nu am fost de acord. Ne-am certat și am mers separat la mare. Ne-am întâlnit întâmplător într-un club la mare. Eu sunt o persoană pașnică, nu îmi plac scandalurile, dar în momentul ăla am tăbărât pe el. Nu știu dacă l-am lovit sau nu“. Și așa cei doi au avut o relație tumultoasă, dar acum nu mai e cale de întoarcere. „Vreau să îl scot de tot din mintea și din inima mea”. Și, ca să arate că nu glumește, Sânziana a rupt, în direct mai multe poze cu ea și Rățoi, spre uimirea prezentatorilor, scrie clickvedete.ro.