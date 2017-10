Sânziana Buruiană, înşelată cu o „panaramă de prin cluburi“

Sânziana Buruiană, înșelată cu o „panaramă de prin cluburi“

Sânziana Buruiană și-a prins iubitul în club cu o altă domnișoară despre care spune că: „era o prostituată pe bani care și-a luat o mare țeapă”.„Nu mă așteptam să îl întâlnesc în același club, nici nu am remarcat cu cine era, ce s-a întâmplat, în momentul când am ieșit afară am remarcat că era cu această domnișoară. Am înțeles că e o femeie de o noapte care se dădea pe la toți pe la masă și în momentul când ieșea am văzut-o lângă el, moment în care nu am mai văzut limpede în fața ochilor, i-am cerut explicații, mi-a spus că nu e nimic între el și ea. [...] Am văzut-o că era în mașina prietenilor lui și n-am mai putut să mă abțin și am lovit mașina, nu mă așteptam să o găsesc în mașină. M-am simțit foarte trădată!”, a povestit Sânziana Buruiană, citată de showbiz.ro.Incidentul a avut loc la mare, însă, obișnuită fiind cu viața de noapte, Sânzi știe ce fel de femei frecventează cluburile, pe lângă cele cuminți și inabordabile, așa că are numai cuvinte jignitoare la adresa lui Elis, blonda cu care Rățoi își făcea de cap.„Sunt femei de o noapte, un bărbat nu poate să aibă o relație cu astfel de femei care se vând atât de ușor pentru o masă la mare, pe un pahar de votcă. E o panaramă de prin cluburi, atât”, a mai spus vedeta noastră.