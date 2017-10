Samantha din „Sex and the City“ revine pe scena londoneză

Ştire online publicată Marţi, 27 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Kim Cattrall, starul filmului „Sex and the City/ Totul despre sex”, unde interpretează rolul Samanthei, revine pe scena de teatru londoneză, ea urmând să joace un rol într-o comedie de Noel Coward, „Private Lies”, în regia celebrului Richard Eyre, informează BBC News Online. Cattrall, devenită celebră cu rolul său din serialul de televiziune american „Sex and the City”, transformat apoi și într-un succes pe marele ecran, va juca alături de Matthew MacFadyen. Richard Eyre, care a primit nu-meroase premii pentru spectacolele puse în scenă de el, va regiza show-ul, care va avea premiera în teatrul lon-donez Vaudeville, pe 3 martie 2010. Cattrall, născută în Marea Britanie, s-a bucurat de critici pozitive după debutul său pe West End din 2005, în piesa „Whose Life Is It Anyway?”. În ultimele luni, Cattrall a filmat pen-tru „Sex and the City 2", în New York, alături de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis.