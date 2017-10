Salarii de vedetă adevărată

Ştire online publicată Marţi, 16 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața și actrița Beyonce a câștigat într-un an 80 milioane de dolari, iar soțul ei, Jay-Z, 82 milioane de dolari. La începutul anului, Beyonce și Jay-Z au fost desemnați, de revista Forbes, cuplul cu cele mai mari câștiguri la Hollywood, pentru al doilea an consecu-tiv. Beyonce și Jay-Z au câș-tigat împreună 122 de milioane de dolari în perioada iunie 2008 - iunie 2009, devenind astfel cuplul de vedete cu cele mai mari câștiguri din industria de divertisment. Actorul Patrick Dempsey, cunoscut datorită per-sonajului McDreamy din serialul „Grey’s Anatomy”, a câștigat într-un an 3, 5 milioane de dolari. Anul trecut, actorul a fost inclus în topul celor mai bine plătiți actori dintr-un serial de televiziune, actorul primind 250.000 de dolari pe episod. Cineastul Tyler Perry a reușit să câștige într-un an impresionanta sumă de 125 milioane de dolari. Actor și regizor, Perry a fost inclus anul trecut pe primul loc în topul bărbaților cu cele mai mari câștiguri de la Hollywood, realizat de revista Forbes, după ce a obținut 75 de milioane de dolari în perioada iunie 2008 - iunie 2009. Will Ferrell a câștigat într-un an 31 milioane de dolari. Deși nu a avut succes cu ultimele sale filme, actorul se numără printre vedetele plătite exagerat la Hollywood, potrivit Forbes. Will Ferrell a ocupat prima poziție în urma eșecului filmului său „Land of the Lost”, lansat în vara lui 2009, despre care Forbes susține că a avut costuri de producție de 100 de milioane de dolari, dar a obținut încasări de doar 65 de milioane de dolari pentru studioul producător (Universal Pictures). Acest film urmează dezamăgitorului „Semi-Profesionist”, lansat de Ferrell în 2008, care a ob-ținut încasări de doar 43 de milioane de dolari, și peliculei „Frați vitregi/ Step Brothers” din 2008, cu încasări de 128 de milioane de dolari. Folosind o formulă care calculează salariul estimat al actorilor pentru fiecare film, incluzând vânzările de DVD-uri și drepturile de televizare, și prin raportarea la încasările filmului, editorii Forbes.com au ajuns la concluzia că pentru fiecare dolar plătit lui Will Ferrell, filmul său a câștigat doar 3,29 dolari. Anul trecut, Tina Fey a fost inclusă în clasamentul celor mai bine plătite actrițe de televiziune din Statele Unite, întocmit de revista Forbes, pe baza veniturilor obținute în perioada 1 iunie 2008 - 1 iunie 2009. Pentru prestația din “30 Rock” Tina Fey a primit 7 milioane de dolari.