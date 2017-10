„Saga Amurg: Lună nouă“ a câştigat 11 premii Teen Choice

„Saga Amurg: Lună nouă“ a câștigat 11 premii Teen Choice

Ştire online publicată Marţi, 10 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Vampirii au dominat gala Teen Choice Awards din 2010, filmul „Saga Amurg: Lună nouă” câștigând 11 premii, iar serialul de televiziune „The Vampire Diaries” fiind recompensat cu șase trofee, informează hollywoodreporter.com. Lungmetrajul „Saga Amurg: Lună Nouă” a fost marele învingător la gala de duminică, organizată la Gibson Amphitheatre din Los Angeles, câștigând 11 trofee Teen Choice, inclusiv la categoriile „cel mai bun film fantasy”, „cel mai bun rol negativ” și „cea mai bună «chimie» dintre personaje”. Kristen Stewart a fost desemnată cea mai bună actriță dintr-un film fantasy și cel mai bun star feminin al verii, iar Taylor Lautner, colegul ei din fraciza „Amurg”, a fost desemnat cel mai bun actor dintr-un film fantasy. Robert Pattinson, colegul lor din franciza „Amurg”, a fost desemnat cel mai bun star masculin al verii și cel mai bun actor într-un film dramatic, pentru rolul din lungmetrajul „Amintește-ți de mine/ Remember Me”. Serialul TV „The Vampire Diaries”, o altă producție cu vampiri, a fost recompensat cu șapte trofee Teen Choice. Sandra Bullock a fost desemnată cea mai bună actriță într-o dramă, pentru rolul din „Povestea unui campion/ The Blind Side”, dar și cea mai bună actriță dintr-o comedie, pentru rolul din „Vrei să te însori cu mine?/ The Proposal”. Actrița americană a împărțit cu Betty White, colega ei din comedia „Vrei să te însori cu mine?/ The Proposal”, trofeul pentru cea mai bună secvență de dans dintr-un film. Și „Avatar”, spectaculosul lungmetraj SF regizat de James Cameron, a primit mai multe premii, impunându-se la categoriile „cel mai bun film SF”, „cel mai bun actor într-un film SF” (Sam Worthington) și „cea mai bună actriță într-un film SF” (Zoe Saldana). „Gossip Girl” a fost desemnat „cel mai bun serial TV”, iar „Glee” s-a impus la categoria „cea mai bună comedie TV””. La categoriile muzicale, Justin Bieber și Lady Gaga au primit trofeele Teen Choice pentru „cel mai bun cântăreț”, respectiv „cea mai bună cântăreață”.