Regatul Cerului (Kingdom of Heaven, SUA 2005), Duminică 20:00, HBO Cu: Orlando Bloom, Liam Neeson, Jermey Irons, Edward Norton Regia: Ridley Scott. În urmă cu două săptămâni scriam despre un film pe care nu îl văzusem. L-am văzut între timp și nu mi-am schimbat părerea, probabil pentru că am adormit pe la jumătate. Astăzi, voi scrie despre un film pe care vreau să îl văd, și anume „Regatul Cerului" (Kingdom of Heaven, Anglia 2005). În regia lui Ridley Scott („Black Hawk Down", „Gladiator"), pelicula spune povestea unui tânăr care apără cetatea sfântă a Ierusalimului în fața armatelor lui Saladin. Oricum, deși intriga nu este decât o scuză pentru a pune în scenă bătălii ample și drame umane cu un succes imens la box-office, motivul principal pentru care aș vrea să văd „Kingdom of Heaven" este distribuția. Trecând peste protagonist, interpretat de Orlando Bloom, personajele secundare sunt interpretate de Liam Neeson, Jeremy Irons și Edward Norton (care, spun criticii, face un rol magistral ca regele lepros Baldwin IV). În al doilea rând, filmele lui Ridley Scott merită întotdeauna văzute deoarece, în ciuda acțiunii intense, regizorul refuză happy-end-ul clasic și se concentrează mai mult pe umanitatea, vanitatea și „the human spirit" din spatele armelor, războaielor, faptelor de eroism și crimelor. Dacă nu va fi totuși un film bun… ghinion. Nu mai credeți tot ce se scrie prin presă.