Gabriel Cotabiță:

„Să nu îndrăznească să mai zică cineva ceva despre femeile la volan“

Ştire online publicată Miercuri, 06 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Gabi Cotabiță, un artist de valoare, este recunoscut pentru stilul său galant și pasiunea lui pentru doamne și domnișoare. Astfel, Cotabiță și-a început primăvara excelent, mai ales că atunci când a luat taxiul, a observat că la volan era o doamnă. Cântărețul s-a bucurat de plimbare, dar mai ales de modul în care șofa taximetrista. El nu s-a putut abține și chiar a scris pe o rețea de socializare despre această experiență.„Să nu mai îndrăznească să mai zică cineva ceva despre femeile la volan! Am mers cu un taxi condus de o doamnă. Nu mirosea a tutun, am ascultat Nothing Else Matters în varianta acustico simfonică și tot drumul, nebunia exterioară a fost ca un film prost, din care nu făceam parte! Așa da, primăvară!”, a notat vedeta.