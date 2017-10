Să fie Antonia de vină? Alex Velea a divorţat de soţia sa Ana

Să fie Antonia de vină? Alex Velea a divorțat de soția sa Ana

Ceea ce în urmă cu ceva vreme era doar o speculație a devenit acum o certitudine: Alex Velea a divorțat de soția sa. Se pare că cei doi au mers deja la notar însă totul a fost făcut foarte discret de către Alex și Ana. Un apropiat de-al artistului a declarat că Velea și soția sa s-au separat:„Alex Velea și Ana au divorțat deja, dar au decis să țină totul deocamdată secret”, a declarat acesta pentru Ziarul Ring. Mai mult, pentru a întări speculațiile, cântărețul se pare că a renunțat deja și la verighetă. Conform înțelegerii dintre Alex și Ana, tânăra va ră-mâne cu apartamentul din Vitan și mașina fără să-i mai ceară ulterior alte sume de bani. Apropiații celor doi afirmă că Ana va vinde casa în care a locuit cu Velea. Alex Velea și Ana s-au căsătorit în 2010, iar ca nași i-au avut pe Andreea Bănică și Lucian Mitrea, acesta din urmă fiind și impresarul artis-tului, scrie Libertatea.ro.Să fie Antonia de vină?Povestea dintre Alex Velea și Antonia a început în urmă cu un an, când cei doi au devenit colegi, artista începându-și colaborarea cu HaHaHa Production, casa de discuri a lui Smiley. Gesturile dintre ei, faptul că mergeau împreună la concerte și ieșeau în oraș și în timpul liber au dat de bănuit, însă multă vreme n-au fost suspectați de vreo relație amoroasă, ci doar de o strânsă prietenie. Mai mult, s-a vorbit la un moment dat de o posibilă relație între Antonia și DJ Speak One, un bun prieten de-al lui Velea.Un apropiat al celor doi a ți-nut însă să facă lumină în această poveste.„Antonia și Alex sunt împreună de un an. Acum, mulți dintre noi au făcut legătura între zvonurile de acum și cum se comportau ei încă de pe atunci. Totul s-a întâmplat în momentul în care Antonia a venit la HaHaHa Production. Însă mulți sunt uimiți că Alex părea să o iubească foarte mult pe soția lui. La început, Antonia era peste tot cu DJ Speak One și chiar au apărut zvonuri că ar avea o relație cu el. Probabil că ei i-a convenit situația, că avea un paravan și câteva luni bune a ascuns povestea cu Alex, zvonurile privindu-i pe cei doi apărând abia la începutul acestui an”, a povestit o sursă din anturajul celor doi artiști, completează showbiz.ro.