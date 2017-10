S-au întors la treabă

Trupa rock Aerosmith a început să lucreze la un nou album, după pauza de un an pe care cei cinci membri au luat-o în 2008, potrivit bateristului Joey Kramer, informează Reuters. „Aceasta este prima zi în care ne-am reunit. Repetițiile au durat două ore și mă simt foarte bine. Abia așteptăm să ne întoarcem în studio, să ne apucăm de treabă și să facem ceea ce știm mai bine”, a scris Kramer pe site-ul trupei. Membrii trupei au început astfel înregistrările la albumul „Q2", al 15-lea din discografia trupei, care va fi lansat în 2009. Ultimul album Aerosmith este „Honkin’ on Bobo”, lansat în 2004. În 2008, membrii trupei au luat o pauză, deoarece se refăceau după diverse probleme medicale. Trupa rock americană Aerosmith a fost înființată în 1971, iar actualii membrii sunt Steven Tyler (voce), Joe Perry (chitară), Brad Withford (chitară), Tom Hamilton (chitară bas) și Joey Kramer (toboșar). Aerosmith a lansat 14 albume de-a lungul timpului, pe care se află hit-uri ca „I Don’t Want to Miss a Thing”, „Pink”, „Crazy”, „Cryin” sau „Janie’s Got a Gun”.