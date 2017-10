S-au împărţit Urşii!

S-au împărțit Urșii!

Ştire online publicată Luni, 18 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul „Tropa de elite”, al brazilianului Jose Padilha, a câștigat Ursul de Aur pentru cel mai bun film, la ediția cu numărul 58 a Berlinalei, care s-a desfășurat în perioada 7-17 februarie. Pelicula, inspirată dintr-o lucrare scrisă de un sociolog și două filme, urmărește cotidianul unui batalion de elită al poliției braziliene. El s-a bucurat de succes enorm la lansarea în Brazilia, curiozitatea brazilienilor fiind, în oarecare măsură, justificată de polemica care a însoțit filmul: pentru unii, ar fi vorba de denunțarea virulentă a violenței poliției, în timp ce alții au spus că, fiind un film construit din punctul de vedere al poliției, cineastul ar avea tendința să justifice comportamentul acestor „mașini de ucis”. La Berlinală, critica a fost împărțită, astfel încât nu prea s-a crezut că acest film va ajunge să ia marele premiu, scrie site-ul specializat AlloCine. Potrivit site-ului festivalului, celelalte premii au fost: - Ursul de Argint - Marele Premiu al Juriului - „Standard Operating Procedure”, de Errol Morris. - Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor - Paul Thomas Anderson („There will be blood”). - Ursul de Argint pentru cea mai bună actriță - Sally Hawkins („Happy-go-lucky”, regia Mike Leigh). - Ursul de Argint pentru pentru cel mai bun actor - Reza Naji („Avaz-e Gonjeshk-ha”, regia Majid Majidi). - Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu - „Zuo You/ In Love We Trust” de Wang Xiaoshuai. - Ursul de Argint pentru contribuția artistică excepțională - Jonny Greenwood (muzica - „There will be blood”). - Premiul Alfred-Bauer - în memoria fondatorului Berlinalei, pentru un film care deschide noi perspective artei cinematografice: „Lake Tahoe”, de Fernando Eimbcke. Filmul de scurtmetraj „O zi bună de plajă/ A good day for a swim”, al regizorului român Bogdan Mustață, a câștigat, pe 13 februarie, Ursul de Aur la Berlinale Shorts.