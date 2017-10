S-au împăcat Ashton Kutcher şi Demi Moore?

S-au împăcat Ashton Kutcher și Demi Moore?

Ştire online publicată Marţi, 29 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

După ce s-au despărțit cu scandal, la Hollywood circulă zvonul conform căruia Ashton Kutcher și Demi Moore au decis să își dea o șansă și s-au împăcat. Cotidianul Sunday Mirror scrie că cei doi au mers împreună ca un cuplu la ziua de naștere a lui Kaballah Rabbi Yehuda Berg, cel care i-a cununat în 2005. Se pare că cei doi s-au purtat foarte afectuos unul cu celălalt la petrecerea respectivă și chiar păreau că au trecut peste probleme. „Ashton a ținut în toiul petrecerii un discurs cu ochii în lacrimi în care spunea că a făcut foarte multe greșeli în ultimul an. În tot acest timp, Demi privea înmărmurită“, a povestit o sursă apropiată cuplului. Și actrița a ținut un speech în care a vorbit despre familie și despre oamenii pe care îi iubește și îi vrea în viața sa. Imediat după petrecere, Demi Moore a postat pe Twitter un vers de-al cântărețului Wiz Khalifa: „We all make mistakes. Don’t let that be the reason you give up on somebody“ („Toți facem greșeli. Să nu fii motivul pentru care să renunți la cineva“).